import java.io.*; import java.net.*; class Minifier { public static void main(String[] args) { try { final URL url = new URL("https://www.toptal.com/developers/cssminifier/api/raw"); var input = "p { color : red; }"; final StringBuilder data = new StringBuilder(); data.append(URLEncoder.encode("input", "UTF-8")); data.append('='); data.append(URLEncoder.encode(input, "UTF-8")); var bytes = data.toString().getBytes("UTF-8"); final HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection(); conn.setRequestMethod("POST"); conn.setDoOutput(true); conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); conn.setRequestProperty("charset", "utf-8"); conn.setRequestProperty("Content-Length", Integer.toString(bytes.length)); try (DataOutputStream wr = new DataOutputStream(conn.getOutputStream())) { wr.write(bytes); } final int code = conn.getResponseCode(); if (code == 200) { final BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream())); String inputLine; while ((inputLine = in.readLine()) != null) { System.out.print(inputLine); } in.close(); } else { System.out.println("Oops"); } } catch (Exception e) { System.out.println("Oops"); } } }